Am Samstag findet der Nachwuchs-Cup in Griffen statt. Der Veranstalter RC-ARBÖ-Griffen würde sich über teilnehmende Kinder aus der Umgebung freuen. Nennungen sind bis Donnerstag möglich.

Weitere Rennteilnehmer sind herzlich willkommen © RC ARBÖ GRIFFEN

Am kommenden Samstag macht der Kärntner-Minibikercup wieder Station in Griffen – und zwar bei der FF Greutschach-Kaunz in Untergreutschach. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 bis 16 werden wieder durchs Gelände um Cup-Punkte radeln. Mit dabei sind die Lokalmatadore Theresa, Johannes und Katharina Sadnik. Der Veranstalter RC-ARBÖ-Griffen würde sich über teilnehmende Kinder aus der Umgebung freuen, die einfach einmal Rennatmosphäre schnuppern wollen. Es warten Urkunden, Pokale und Sachpreise.

Nennungen sind bis Donnerstag um 18 Uhr per E-Mail an info@radclub-griffen.at möglich, das Nenngeld beträgt 10 Euro. Nachnennungen können noch am Tag des Rennens 90 Minuten vor dem jeweiligen Rennen mit einem Zuschlag von 5 Euro erfolgen.

Die Startnummern werden am Samstag ab 19 Uhr im Rennbüro bei der Strecke ausgegeben, das erste Rennen wird um 9.30 Uhr gestartet. Während des Rennens besteht Helmpflicht!