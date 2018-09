Eltern sind besorgt, wenn sie ihre Kinder in Tainach und Dürrenmoos auf den Schulweg schicken. Für einen möglichen Schutzweg gibt es allerdings zu wenig Frequenz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Täglich überqueren Schüler die Tainacher Landesstraße, zu wenige aber für einen Schutzweg © Privat

"Es muss erst etwas passieren, bevor etwas passiert“, heißt ein Sprichwort und meint, dass Gefahrenstellen oft erst entschärft werden, wenn ein Unfall geschieht oder sich brenzlige Situationen häufen. So ist etwa eine besorgte Mutter dem Aufruf der Kleinen Zeitung gefolgt. Sie weist auf den Schulweg ihrer beiden Söhne (6 und 8) in der Ortschaft von Tainach im Gemeindegebiet von Völkermarkt hin. „Wir wohnen nicht weit entfernt von der Volksschule Tainach, aber trotzdem müssen meine beiden Söhne auf ihrem Schulweg die Landesstraße überqueren“, so die Mutter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.