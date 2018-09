Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch die richtige Tragetechnik will erlernt sein. Im EKIZ gibt es dafür die professionelle Einführung © KK/Privat

Seit fünf Jahren gibt es das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) in Völkermarkt. Der Begegnungsort für werdende Eltern und Eltern mit Kindern erfreut sich regen Zuspruches. „Wir haben nicht nur eine professionelle Ausbildung, sondern bilden uns auch ständig weiter, sodass wir immer auf dem neuesten Wissensstand der Forschung sind“, sagt Verena Tscharf, die das EKIZ mit einem kompetenten Team führt.

Geboten werden Informationen von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zum Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an Eltern als auch an Kinder. „Wir geben eine Art Orientierungshilfe“, sagt Tscharf, die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Spezialisierung auf Kinder- und Jugendlichenpflege, Still- und Laktationsberaterin, Trageberaterin und Trainerin für Babymassagen ist. Im Team befinden sich auch Hebammen sowie Kindergarten- und Hortpädagoginnen.