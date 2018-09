Facebook

Der Föhnsturm „Yves“ zog im vergangenen Dezember eine Spur der Verwüstung durch Südkärnten © KLZ/Dragy

Im vergangenen Dezember zog der Föhnsturm „Yves“ wie ein gewaltiger Orkan über Südkärnten hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Bäume knickten um wie Zündhölzer, blockierten Straßen und bedrohten Häuser. Wege rutschten ab. Bäche wurden vermurt und verklaust. Tausende Haushalte waren tagelang ohne Strom. Besonders schwer betroffen waren die Gemeinden Eisenkappel-Vellach/ Železna Kapla-Bela und Sittersdorf.

Obwohl die Aufräumarbeiten rasch anliefen und man bemüht war, die gröbsten Schäden möglichst rasch zu beseitigen, sind die Folgen von „Yves“ nach wie vor spürbar. „In den Wäldern liegt noch viel Schad- und Bruchholz. Zum Glück ist der Befall durch den Borkenkäfer bis jetzt minimal“, sagt der Bürgermeister von Bad Eisenkappel, Franz Josef Smrtnik. Auch etliche Straßen in den Gemeinden konnten bislang noch nicht umfassend und ausreichend saniert werden. Dazu fehlen die finanziellen Mittel. „Bei uns sind noch Straßen in den Bereichen Sonnegger See, Sielach, Gösselsdorfer See oder Weinberg betroffen. Wenn man bedenkt, dass auf einer einzigen Straße 6000 Festmeter Holz abtransportiert wurden, kann man sich die Schäden vorstellen“, sagt Jakob Strauß, Bürgermeister von Sittersdorf und Landtagsabgeordneter.

Mit der Wucht von „Yves“ konnte niemand rechnen. Und so ist es nur verständlich, dass die Budgets in diesen ohnedies nicht sehr finanzkräftigen Gemeinden nicht ausreichen, um die Bereinigung aller Schäden zu bezahlen. „Man darf ja auch nicht aus der Hüfte schießen, sondern muss genau überlegen, wie man sinnvoll und nachhaltig saniert. Mach ich nur den Oberbau oder auch den Unterbau? Wo fehlen Bäume, die als Schutzwald dienten? Wie kann ich dort für die Sicherheit sorgen?“, zählt Strauß auf. Smrtnik betont, dass man in Eisenkappel auch an künftige Wildbach- und Lawinenverbauung denken muss – ebenfalls aus Sicherheitsgründen.

Jetzt haben sich die Gemeindechefs zusammengetan, um in den nächsten Tagen beim Land vorzusprechen und um finanzielle Unterstützung zu ersuchen. „Wir wollen versuchen, Sondergeld zu lukrieren“, sagt Smrtnik. Wie hoch diese Summe sein kann, ist noch nicht absehbar. „Wir werden aber alle Unterlagen für Sanierungsvorhaben vorlegen“, erklärt Strauß.

Auf eine erste Zusage von Landeshauptmann Peter Kaiser kann man sich stützen. Eines ist bereits sicher: Das „Aufräumen“ nach „Yves“ wird sicher noch bis 2019 oder 2020 dauern.

