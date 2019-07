Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Schaumrollen, Riesenrad und Zuckerwatte - das wird wieder ein Vergnügen. Nicht mehr lange muss man auf den 626. Bleiburger Wiesenmarkt warten. Bereits in einem Monat, also am 30. August, beginnt dieser. Und zwar traditionell nach dem Gottesdienst auf der Autodromfläche Pötscher.



Erst nach der Messe dürfen die Vergnügungsbetriebe ihre Musik und die bunten Lichter einschalten. Die offizielle Eröffnung des 626. Bleiburger Wiesenmarktes ist aber traditionell am Samstag, den 31. August. Pünktlich um 12 Uhr wird feierlich die Freyung auf die Wiese getragen. Und zwar mit G'schirr und G'scherr. Der Stadtrichter, die Hellebardenträger und ein Ritter hoch zu Ross führen den Trachtenumzug an. Am Hauptplatz erfolgt dann die historische Pachtzinsübergabe durch die Stadtgemeinde Bleiburg an den Eigentümer der Marktwiese, der Stadtpfarre Bleiburg.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die WC-Anlagen werden nächste Woche aufgebaut. Ab 15. August kommen die ersten Schausteller und stellen die Großgeräte auf. Die Vorfreude auf den Wiesenmarkt spürt man bereits in Bleiburg", sagt Marktmeister Arthur Ottowitz. Der bereits verrät, dass es in diesem Jahr drei neue Vergnügungsgeschäfte, mit den klingenden Namen "Disco Loco", "Taifun" und "Labyrinth on Ice" geben wird.

In diesem Jahr gibt es auch wieder die beliebte Kleintierschau, die alle zwei Jahre ein Zelt auf dem Wiesenmarkt-Gelände in Bleiburg hat. Im Alpen-Adria-Zelt liegt der heurige Schwerpunkt auf exquisite Ölen. Olivenöle aus Istrien, aber auch heimische Bio-Öle werden präsentiert.

So schön war es im letzten Jahr 625. Bleiburger Wiesenmarkt: Lederhosen- und Dirndltag 625. Bleiburger Wiesenmarkt: Wiesenmarkt Kulinarik

Vom 30. August bis einschließlich 2. September warten zahlreiche Vergnügungsbetriebe, eine große Landwirtschaftsausstellung und der größte Krämermarkt Kärntens auf zehntausende Besucher.

Wer nicht solange warten möchte, kann bereits am Samstag, den 17. August bei der Freyungsaufstellung ein bisschen Wiesenmarkt-Gefühl erleben. Um 11 Uhr wird traditionell die Freyung am Freyungsbrunnen in der Stadt Bleiburg aufgestellt. An der Veranstaltung nehmen auch die Trachtenträger und Musikkapellen aus Bleiburg teil. Nicht fehlen darf der Met-Anstich durch die Familie Stöckl.