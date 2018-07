Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reden sich auf der Bühne um Kopf und Kragen: die Mitglieder des Amateurtheaters Eitweg © KK/Theater

Ein Mann in der Midlife Crisis plant ein prickelndes Wochenende mit der Geliebten auf dem Lande. Seine Frau fährt zu ihrer Mutter, sein bester Freund kommt und soll als Alibi fungieren. Zudem hat er einen Cateringservice bestellt, um mit seiner Geliebten zu feiern. Was er nicht weiß ist, dass sein bestern Freund der Geliebte seiner Frau ist und diese sich weigert, das Wochenendhaus zu verlassen. Als dann die Köchin für ein Model und die Geliebte für die Köchin gehalten wird, führt dies zu zwei Stunden Erklärungsnotstand für alle Beteiligten.

Das Amateurtheater Eitweg führt „Das (perfekte) Desaster Dinner“ von Marc Camoletti in der Version von Michael Niavarani diesen und nächsten Donnerstag (19. und 26. Juli) um jeweils 20 Uhr im K3 in St. Kanzian auf.

Regie übernahm Andreas Hinteregger, für das Bühnenbild verantwortlich ist Hansi Steinbauer. Karten kosten im Vorverkauf 11 Euro, an der Abendkasse 13 Euro, für Kinder bis 15 Jahre 6 Euro. Sie sind erhältlich im Tourismusamt St. Kanzian sowie unter den Telefonnummern 0664-186 27 74 und 0664-312 06 76.

Am 23. September führt das Amateurtheater das Stück im Stift Ossiach auf, am 28 sowie 29. September in der Volksschule St. Ulrich in Eitweg.