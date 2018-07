Am Sonntag veranstaltete die Gemeinde Diex gemeinsam mit dem Projekt "Gesunde Gemeinde" den Familienerlebnistag mit vielen interessanten Stationen für Groß und Klein.

© KK/Gemeinde Diex

Am Sonntag fand in Diex der Familienerlebnistag statt. An den vielen interessanten Stationen wie: Burger machen (Seminarbäuerin), Grüne Kosmetik, Kletterturm, "Triff die Krabbe", Powereck , Gesunde Saftbar und Kartoffeldruck auf Papiersäckchen (Gestaltung mit Unterstützung vom Kindergarten Diex) konnten sich die Kinder gründlich informieren und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Die Verantwortliche und Organisatorin für diesen Erlebnistag, Familienausschussobfrau Gemeinderätin Daniela Opriessnig und Bürgermeister Anton Napetschnig, freuten sich über die rege Teilnahme.

Die Kosten wurden von der Gemeinde Diex und dem Projekt „Gesunde Gemeinde“ finanziert.