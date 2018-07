Urlauber hatten beobachtet, dass die jungen Enten mehrere Tage lang ohne Mutter auf Klopeiner See herumschwammen. Sie wurden Tierschutzverein übergeben.

Klopeiner See

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Entenbabys wurden eingefangen © FF Peratschitzen

Tierischer Einsatz am Wochenende auf dem Klopeiner See. Aufmerksame Urlauber hatten beobachtet, dass sechs Entenbabys mehrere Tage lang ohne Mutter auf dem See herumschwammen. Nach Rücksprache mit Tierschützern wurden die Entenbabys von der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen eingesammelt und dem Tierschutzverein übergeben.