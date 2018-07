Die Pensionisten Klein St. Veit veranstalteten in St. Georgen am Weinberg ihren traditionellen Pensionistenkirchtag. Als Hauptpreis konnte ein Fahrrad gewonnen werden.

Viele Ehrengäste kamen zum Pensionistenkirchtag © Privat

Die Pensionisten Klein St. Veit veranstalteten in St. Georgen am Weinberg ihren traditionellen Pensionistenkirchtag. Der Ortsvorsitzende Gerhard Goj konnte wieder einige Ehrengäste begrüßen, an der Spitze Bürgermeister Valentin Blaschitz, Bundesrat Gerhard Leitner, Vizebürgermeisterin Maria Knauder aus St. Andrä, die Mitglieder des Präsidiums des Pensionistenverbandes Herbert Mischitz und Johann Rumpf.