Die Galerie Wiegele zeigt Bilder von Anamaria Heigl © KK

Wie jedes Jahr hält der Künstler Edwin Wiegele seine Galerie am Fuße der Heunburg eineinhalb Stunden vor den Vorstellungen geöffnet. Heuer werden Bildern des Hausherrn auch Werke der gebürtigen Wienerin Anamaria Heigl gezeigt.

Heigl besuchte die Universität für Angewandte Kunst in Wien und gründete eine Projektwerkstatt mit Schwerpunkt auf Bildhauerei, Abformungen, Spezialkostümen, Puppen, Masken und Tierskulpturen. Seit dem Jahr 2006 erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit der Fotografie. In Kärnten präsentiert die Künstlerin einen Querschnitt durch ihr vielfältiges und facettenreiches Oeuvre. Inspiriert wird Heigl unter anderem von urbanen alltäglichen Situationen und Gedichten.

Edwin Wiegele wiederum zeigt Werke und Projekte aus seinen jüngsten Schaffensjahren. Wiegele entwickelte eine eigene Form der Hinterglasmalerei. Es entstanden aber auch viele Keramikarbeiten. Seit dem Jahr 1991 betreibt der gebürtige Gailtaler im historischen Pfleghaus aus Fuße der Heunburg seine Galerie, in welche er immer wieder Künstler aus dem Alpe-Adria-Raum einlädt.