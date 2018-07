Florentin Scheicher tourt derzeit mit seiner Band durch die Schweiz. Am Donnerstag treten die „Buntspechte“ aber in Bleiburg auf. Der Ur-Enkel des Malers Werner Berg wird im Museum ein Konzert geben.

Florentin Scheicher, Lukas Chytka, Lukas Klein, Roman Geßler, Jakob Lang, Florian Röthel Florentin Scheicher, Lukas Chytka, Lukas Klein, Roman Geßler, Jakob Lang, Florian Röthel © KK

"Ja, alle wollen Rosen, wollen Tulpen frisch gepflückt, aber am ehrlichsten sind Brennnesseln, nackt an die Brust gedrückt“: Mit diesem Refrain des Liedes „Brennnessel“ startet der Ur-Enkel von Werner Berg, Florentin Scheicher (24) samt Band „Buntspecht“, in der musikalischen Welt durch. Seit rund zwei Jahren macht Scheicher zusammen mit Florian Röthel, Jakob Lang, Lukas Chytka, Lukas Klein und Roman Geßler Musik.

„Unser Sound ist eine Kombination aus verschiedensten Musikrichtungen wie Wiener Lied und Folk“, sagt Scheicher, der sich autodidaktisch das Spielen der Melodica beibrachte. In der Klangwelt der „Buntspechte“ harmonieren dazu noch Klänge von Cello, Kontrabass sowie Saxophon. „Wir machen Lieder mit einer eigenen Handschrift und mit einer besonderen Kraft sowie dem ganzen Spektrum der Töne“, erklärt Scheicher. Der Erfolg gibt ihm recht. Mittlerweile zählt die junge Band aus Wien zu den interessantesten Neuentdeckungen des Jahres.