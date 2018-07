Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Ickelsheimer lässt „Ein Geschäft mit Träumen“ auf der Heunburg heuer auf zwei Bühnenebenen spielen © KK/Theater Heunburg

Dürfen, sollen, müssen wir träumen oder dürfen, sollen, müssen wir uns einer unentrinnbaren Realität unterwerfen? Haben unsere Lebens-Träume in unseren Lebens-Räumen überhaupt Platz und Berechtigung? Und was ist uns die Verwirklichung der Träume wert? Sind Träume kaufbar, käuflich, verkäuflich?

Um diese und ähnliche Fragen geht es in „Ein Geschäft mit Träumen“. Ingeborg Bachmann schrieb die Erzählung Anfang der 1950er Jahre. Fast zeitgleich entstand damals ein textlich umfangreicheres Hörspiel, dessen adaptierte Fassung das Team des Theaters Heunburg mit Intendant und Regisseur Andreas Ickelsheimer heuer auf die Bühne stellt. Es ist nach dem „Guten Gott von Manhattan“ vor zwei Jahren die zweite Bachmann-Bearbeitung in diesem Theater.

„Ich liebe Bachmann-Texte und möchte in Kärnten eine Lanze für diese große Autorin brechen“, sagt Ickelsheimer. Während in Deutschland immer öfter Hörspiele der Bachmann für die Bühne bearbeitet werden, blieb das in Österreich bisher eine Ausnahme. Dabei hat dieses Stück nichts von seiner Aktualität verloren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.