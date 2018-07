Kleine Zeitung +

Lokalaugenschein Discgolf-Anlage hat nun auf der Petzen geöffnet

Die erste Discgolf-Anlage in Kärnten wurde am Montag auf der Petzen eröffnet. In 18 Bahnen können Besucher kostenlos Zielsicherheit beweisen. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht.