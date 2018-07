Nach Regen am Donnerstag wurde am Samstag die Premiere der Sommerspiele Eberndorf nachgeholt. Die Komödie wird noch bis 17 August aufgeführt.

Von links: Wolfgang Tischler, Sommerspiele-Obmann Herbert Schirnik, Steinwidder, FF-Kommandant Michael Kodal, Wedenig, Arzt Alfred Stampfer und Vize-Bürgermeister Wolfgang Stefitz © KK/Schöpfer

Nach Regen am Donnerstag wurde am Samstag die Premiere der Sommerspiele Eberndorf nachgeholt. Künstlerischer Leiter Patrick Steinwidder verwandelte den Stiftshof in einen „Sommernachtstraum“. Besonders aufgefallen ist, neben der gelungen schauspielerischen Darstellung, das mit viel Engagement aufbereitete Bühnenbild und die stimmungsvollen Lichteffekte. Leider war es wegen Terminkollisionen nicht allen gebuchten Theaterbesuchern möglich den Ersatz-Premierentermin wahrzunehmen. Trotz dieses Umstandes ernteten die Schauspieler der Südkärntner Sommerspiele für ihre tollen Leistungen viel Applaus. Die Schauspieler rund um Hans Prilasnig und Helmut Lechthaler schlüpfen noch bis zum 17. August in die von William Shakespeare bereits 1595/96 konzipierten Rollen. Unter den Ehrengästen: Bürgermeister Gottfried Wedenig, Altbürgermeister Josef Pfeifer, Stiftsverwalter Bernhart Binder und Horst Rohrmeister, früherer Sommerspiele-Obmann.