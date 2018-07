Schwerer Unfall Sonntagnachmittag im Walderlebnispark am Klopeiner See. Auf dem "Flying Fox" stießen eine Mutter und ihr Kind (9) aus der Steiermark zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Bub erlitt leichte Verletzungen.

© KLZ/Fuchs

Ein schwerer Freizeitunfall hat sich Sonntag kurz nach 13 Uhr im Walderlebnispark in St. Kanzian am Klopeiner See ereignet. Ein neunjähriger Bub aus Graz rutschte im Hochseilgarten den sogenannten "Flying Fox" hinunter. Dabei hängt man mit einem Karabiner an einer Seilrutsche. Als der Bub am anderen Ende ankam, konnte er sich nicht festhalten und rutschte zirka 20 Meter zurück ins Seil. Seine Mutter sah ihren Sohn auf der anderen Seite ankommen und war der Meinung, er habe sich bereits wieder ausgehängt. Sie rutschte los, es kam zum Zusammenstoß der beiden. Die 47-Jährige wurde dabei schwer verletzt, ihr Sohn erlitt nur leichte Verletzungen. Beide wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.