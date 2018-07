Facebook

Die FF St. Margarethen ist stolz über den Bronzenen Helm © FF

Allen Grund zur Freude gab es bei den Kärntner Landesmeisterschaften der Kärntner Feuerwehren in Villach. Die Gruppe 6 der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg erzielte den dritten Platz im Bewerb Silber A und erhielt damit einen bronzenen Helm. Groß gefeiert wird am kommenden Kirchtag, der am 15. und 16. Juli stattfinden wird. Bisher konnte die Feuerwehr zwei goldene Helme, einen davon im Vorjahr, und nun auch zwei bronzene Helme mit nach Hause nehmen. Die Serie, in denen die Mannschaft gerne auf den undankbaren vierten Platz gelandet ist, scheint nun vorbei zu sein.

Feierlaune herrscht auch bei der FF Loibach, die im Bewerb Silber B ebenfalls den dritten Platz erreichen konnte. Der bronzene Helm wurde der Gruppe acht überreicht. "Die Feuerwehr Loibach hat sich heuer mit drei Gruppen für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Die Gruppe 8 ist seit 2007 durchgehend mit der gleichen Mannschaft bei den Landesmeisterschaften. Als Kommandant bin ich sehr sehr stolz auf meine Kameraden", sagt Alexander Pikalo. Im Zuge des Feuerwehrfestes und dem Kirchtag am 10. und 12. August wird natürlich auch in Loibach gefeiert. Große Freude bei der FF Loibach Foto © FF

Stolz kann auch die Jugend-Feuerwehrgruppe der FF Schwabegg sein. Den Sieg holte sich Jaqueline Sadnek im Einzelbewerb Bronze B, im Einzelbewerb Silber kann sich Christian Motschnik über den dritten Platz freuen. Auch der Sieg im Gruppenbewerb ging an die fleißige Jugendfeurwehr aus Schwabegg. Im Vorjahr wurde die Gruppe Landesmeister in Bronze und Silber. Die Schwabegger Feuerwehrjugend Foto © FF

