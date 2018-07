St. Michael In St. Michael wurde eine neue Kletterarena eröffnet

Im Rahmen der Petzen-Kletterspiele wurde am Freitag die neu gestaltete Kletterarena in St. Michael ob Bleiburg präsentiert. Die Pläne stammen aus der Feder von Petzen-Naturfreunde-Gründungsobmann Peter Winkl.

Zum bestehenden Turm (links) kam die große Kletteranlage (rechts) dazu © Tamina Katz

Wir können eine fantastische Kletteranlage vorzeigen, die nicht in einem Designstudio entstanden ist, sondern aus meiner eigenen Feder“, sagte der Feistritzer Peter Winkl (66) bei der Eröffnung am Freitag. Er ist Gründungsobmann der Naturfreunde Petzen. Die weltcuptaugliche Anlage mit 264 Quadratmetern Kletterfläche, in die 300.000 Euro investiert wurden, wurde während der 16. internationalen Petzen Climbing Trophy eröffnet und steht nun für Jung und Alt zur Verfügung.