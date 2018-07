In der Nacht auf Freitag drangen bisher unbekannte Täter in die Rezeption eines Campingplatzes ein. Der Gesamtschaden beträgt 1000 Euro.

Eine böse Überraschung gabe es Freitagfrüh in einem Campingplatz in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg. Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag in die Rezeption des Campingplatzes ein und stahlen aus der Geldkassette Bargeld. Wie viel Bargeld gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber die Höhe des Gesamtschadens. Dieser beträgt 1000 Euro. Die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Bleiburg ermitteln.