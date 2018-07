Nach Elternabend Volksschule Edling bleibt noch ein weiteres Jahr geöffnet

Facebook

Emotional wurde Montagabend in Edling diskutiert © KLZ/Daniela Grössing

Nachdem Montagabend sehr emotional in der Volksschule Edling diskutiert wurde, wird die Schule noch ein Jahr länger geöffnet bleiben. Das gab Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser am heutigen Dienstag bekannt. Die angemeldeten 14 Schüler können somit die Volksschule auch im Herbst wieder besuchen. Die Volksschule bleibt somit die kleinste Volksschule Kärntens. Nach einer Gesetzesänderung des Kärntner Schulgesetzes liegt die Mindestschülerzahl eigentlich bei 30 Schülern. "Die Aufregung der Betroffenen über die späte Information ist für mich nur allzu verständlich. Daher werde ich dafür sorgen, dass die verbleibenden Kinder die Möglichkeit haben, auch noch das kommende Schuljahr 2018/19 die VS Edling zu besuchen. Die Gemeinde als Schulerhalter muss als klare Auflage indes Sorge dafür tragen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und die notwendigen Vorbereitungen inklusive einer geeigneten und rechtzeitigen Elterninformation für eine Auflassung des Volksschulstandortes Edling mit Wirksamkeit Schuljahr 2019/20 zu treffen“, so Kaiser.

Die Schülerzahl der Volksschule Edling hat innerhalb der letzten fünf Schuljahre so stark abgenommen, dass dies in Summe zu einer Halbierung der Schülerzahl geführt hat. Während im Schuljahr 2014/2015 die Schülerzahl noch bei 30 Schülern lag, im Schuljahr 2015/2016 auf 26 Schüler sowie im Schuljahr 2016/2017 auf 25 Schüler gesunken ist, liegt die aktuelle Schülerzahl im Schuljahr 2017/2018 nur noch bei 19 Schülern. Für das kommende Schuljahr 2018/2019 ist nur mehr eine voraussichtliche Schülerzahl von 14 Schülern vorgemerkt.

Direktor Alois Pruntsch wird weiter für den Erhalt der Schule kämpfen: "Wir werden viele Aktionen setzen, um die Schule für die Eltern und die Kinder in Edling schmackhaft zu machen und um zu zeigen, dass die Kinder hier genauso viel lernen. Mit dem Vorteil, dass sie in der Nähe ihres Zuhauses zur Schule gehen. Im Herbst gibt es einen Tag der offenen Tür für den Kindergarten."

