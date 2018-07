Facebook

In der Schule wurde teils heftig diskutiert © Daniela Grössing

Was wird mit der Volksschule Edling, der kleinsten Volksschule in Kärnten, passieren? Wenn es nach den Eltern, Lehrern und auch den Vertretern der Marktgemeinde Eberndorf geht, dann ist die Sachlage klar: Die Schule soll offen bleiben. Denn stirbt die Schule, dann stirbt auch das Dorf. Das Kärntner Schulgesetz sieht die Sachlage aber anders: 30 Schüler werden benötigt, damit die Schule geöffnet bleiben kann. Derzeit haben sich 14 Schüler für das kommende Schuljahr angmeldet. Daher flatterte am Freitag eine niederschmetternder Brief in die Hände des Direktors Alois Pruntsch. Zwar noch kein Schließungsbescheid des Landes, aber ein deutlicher Hinweis, dass die Schülerzahlen für den Erhalt der Schule zu niedrig seien. Die Nachricht hat auch die Eltern stark getroffen und daher wurde am heutigen Montag kurzfristig ein Elternabend einberufen. Von links: Katharina und Angelika Kotnik und Manuela Hirm, ihr Kind soll nächstes Jahr in die VS Edling gehen Foto © Daniela Grössing Stark kritisiert wurde die späte Nachricht vom drohenden Schulende. "Mein Sohn hat sich am Mittwoch beim Schnuppertag die Schule angeschaut und ist nun am Boden zerstört, dass er vielleicht gar nicht, wie auch schon sein großer Bruder, in die Volksschule Edling gehen kann", ist Claudia Gringl enttäuscht. "Mein Sohn geht in die dritte Klasse. Ich möchte nicht, dass er jetzt wechseln muss", sagt Heike Tomic. Mit Freude blickt Katharina Kotnik (14) auf ihre Zeit in der Volksschule Edling zurück: "Mir hat es richtig gut gefallen. Es wäre sehr schade, wenn die Schule geschlossen werden würde", sagt sie. Bürgermeister Gottfried Wedenig las das Schreiben vom Land vor Foto © Daniela Grössing

