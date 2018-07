Edling Kärntens kleinster Volksschule droht die Schließung

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

19 Schüler haben in diesem Jahr die Volksschule Edling besucht © KLZ/Katz

Nach der Änderung des Kärntner Schulgesetztes im Vorjahr müssen Volksschulen mindestens 30 Schüler haben. Davor lag die Grenze bei 20. Auch da ist die zweisprachige Volksschule Edling mit 19 Schülern gerade so durchgerutscht. Sie war daher die kleinste Volksschule Kärntens. Für das nächste Schuljahr sieht es aber schwarz aus, denn dafür haben sich nur mehr 14 Kinder angemeldet. „Wir warten noch auf die Rückmeldung der Gemeinde, ob es machbar ist, die 14 Kinder an den beiden anderen Volksschulen in der Gemeinde unterzubringen, aber dann habe ich als Behörde keine andere Möglichkeit, als die Gesetze einzuhalten. Eine Schule mit so wenigen Schülern ist pädagogisch auch nicht sinnvoll“, sagt Gerhild Hubmann, Abteilung 6 des Landes. „Wir haben im Vorjahr mit dem Land vereinbart, ein Jahr abzuwarten und zu schauen, wie es sich entwickelt. Nachdem es aber nur 14 Anmeldungen gibt, ist eine Verschlechterung eingetreten“, sagt Bürgermeister Gottfried Wedenig (SPÖ). Heute wurde kurzfristig von den Eltern ein Elternabend einberufen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.