Am 28. November 2017 wurde der Spatenstich gesetzt, am Freitag konnte man schon die Dachgleiche feiern.

So wird der neue ÖAMTC aussehen © KK/ÖAMTC

Mit dem Spatenstich am 28. November 2017 wurden die Weichen für die Zukunft des ÖAMTC in Völkermarkt gestellt. Nach siebenmonatiger Bauzeit feierte der ÖAMTC am 28. Juni bereits die Dachgleiche. ÖAMTC-Präsident Johann Mutzl dankt mit dieser Festlichkeit allen beteiligten Baumitarbeitern für ihren Einsatz bei der Entstehung des neuen Stützpunktes in Völkermarkt. Über den guten Baufortschritt zeigen sich vor Ort auch Architekt Fritz Katzianka und Bezirksobmann Manfred Opetnik erfreut.

Die Mitglieder-Frequenz am ÖAMTC Stützpunkt in Völkermarkt machte es notwendig, an einen Neubau zu denken. Der ÖAMTC hat in der Klagenfurter Straße das passende Grundstück gefunden. Auf diesem über 8.000 Quadratmeter großen Grundstück wird der neue Stützpunkt errichtet.

Fünf Prüfstraßen, ausgestattet mit modernster Technik, werden für die Betreuung der Mitglieder zur Verfügung stehen. Ein Beratungs- und Servicebereich mit einer einladenden Kundenwartezone sind geplant.

Über 2.800 mal rücken die „Gelben Engel“ im Jahr zu Pannenhilfen und Abschleppungen aus. Ein Serviceteam von sechs Personen steht den Mitgliedern für alle Fragen der Mobilität zur Verfügung.