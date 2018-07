Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Agnes Thang, Isabella Dainese und Josef Kopeinig (von links) © KK/Privat

Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach stellt derzeit die Malerin Isabella Dainese ihre Werke aus. Es handelt sich dabei um großformatige Bilder. Sie zeigen die Kärntner Landschaft in auffälligen Blau-Grün-Kombinationen.

Die Vernissage wurde von Rektor Josef Kopeinig eröffnet. Er las meditative Texte von Rabindranath Tagore. Die musikalische Umrahmung der Eröffnung übernahmen zwei internationale Künstler, nämlich Agnes Thang aus Myanmar und Tanja Klančnik aus Slowenien. „Ein Gast der Vernissage sagte, er sehe das Jauntal jetzt mit anderen und staunenden Augen“, so Kopeinig. Die Werke sind in der ständigen Galerie des Bildungshauses zu besichtigen.