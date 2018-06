Facebook

Das Team von "Sport Mäc" © Hubert Budai

Im Jahr 1993 wurde das Sportfachgeschäft „Sport Mäc“ im Country Market in Kühnsdorf von Albin Hubounig eröffnet. 2015 siedelte das Geschäft in die Mettinger Straße nach Völkermarkt, in die Räumlichkeiten des früheren Intersport Redl. Geführt wird das Geschäft von Albin Hubounig (61) und Tochter Sabrina Hubounig (27), die vor mittlerweile sieben Jahren eingestiegen ist. Frau Justine kümmert sich um die Büroarbeit. Im nächsten Jahr – nach 26 Jahren im Geschäft – wird Albin Hubounig allerdings in Pension gehen, seine Tochter führt den Familienbetrieb in zweiter Generation weiter.

