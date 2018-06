Facebook

Am Postriegel ist derzeit Völkermarkts größte Baustelle. Die Klagenfurter Straße ist unterbrochen © HUBERT BUDAI

Seit Beginn der Bauarbeiten für das Wohnprojekt der Drau Wohnbau am Postplatzl in Völkermarkt im April des Jahres ist die Klagenfurter Straße in diesem Bereich über circa 150 Meter gesperrt. Man kann von der Mettingerstraße aus nur mehr bis zum Postplatzl und dem Parkplatz sowie in die 10.-Oktober-Straße fahren. Von dort weg ist die weiterführende Klagenfurter Straße voraussichtlich bis Ende Oktober für alle Fahrzeuge gesperrt. Es gibt nur einen Durchgang für Fußgeher entlang der Baustelle.

