© APA/EXPA/JÜRGEN FEICHTER

Spektakulärer Sport wird am Samstag und Sonntag auf der Petzen präsentiert. Die weltbesten Mountainbiker messen sich jeweils von

8 bis 17 Uhr bei der Enduro World Series, dem Aushängeschild der Enduro-Wettkampfserien. Diese besteht aus acht Veranstaltungen weltweit, das Rennen auf der Petzen ist das erste dieser Art im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit Jamnica in Slowenien ausgetragen. „450 Teilnehmer bezwingen die Strecken und bewältigen mehr als 1500 Höhenmeter und 50 Kilometer pro Tag“, sagt Streckendesigner und Bikeparkbetreiber Diddie Schneider. Eintritt frei.

ENDURO WORLD SERIES IN FRANCE ENDURO WORLD SERIES IN FRANCE

Kicken und rocken für Angola

Der Verein „InicativAngola“ organisiert am Samstag bereits zum zwölften Mal die Benefizveranstaltung „Kick & Rock for Africa“ in der Danica-Arena in St. Primus. Im Zeichen der Solidarität stehen sowohl das Kleinfeldturnier (eine Mannschaft besteht aus vier Spielerinnen oder Spielern) um 14.30 Uhr, als auch der Auftritt der Band „Popwal“, die nach der Live-Übertragung der WM-Abendspiele auf der Bühne stehen und Austrorock zum Besten geben wird. Zudem gibt es für die Kleinsten noch eine Hupfburg und einen Riesenwuzzler. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Calulo“ zugute. Im Vorjahr konnte „IniciativAngola“ dieses Projekt mit 10.000 Euro unterstützen.

Popwal - Bauernbua Popwal - Bauernbua

Frank Hoffmann im Museum Liaunig

Im Rahmen der „Sonusiade 2018“ treten am Sonntag Frank Hoffmann, Karlheinz Miklin und Ewald Oberleitner im Museum Liaunig in Neuhaus auf. Die Veranstaltung unter dem Motto „Musik & Dichtung“ beginnt um 11 Uhr. Hoffmann liest unter anderem Texte von Christine Lavant, Ingeborg Bachmann und Erich Fried. Begleitet wird er von den bekannten Musikern Miklin und Oberleitner. Frank Hoffmann liest bei der „Sonusiade“ Foto © Privat

Eigenes Pfarrbier für Bleiburger Kirchtag gebraut

Auf dem Kirchplatz in Bleiburg wird am Sonntag der Bleiburger Kirchtag gefeiert. Los geht es um 9.30 Uhr mit der Heiligen Messe, der Umgang findet um 10.30 Uhr statt. Danach wird der Kirchtag und der Biomarkt offiziell eröffnet. Es gibt ein eigenes Pfarrbier, das nach Vorgaben von Hildegard von Bingen gebraut wurde. Am Biomarkt kann man verschiedene Produkte wie Brote, Öle, Mehle, Rindfleisch oder Dauerware vom Schwein erwerben. Für Livemusik sorgt dabei standesgemäß das „Bio-Trio“. Der Eintritt zum Kirchtag ist frei.

Familienfest mit Wiesenkegeln

Auf der Sportanlage in Tainach wird am Samstag zum ersten Familienfest des SV Tainach geladen. Um 10 Uhr startet das Kleinfeldturnier. Zudem wird ganztätig das Wiesenkegeln mit vielen Sachpreisen für die Gewinner angeboten. Für die kleinen Gäste wird eine Hupfburg aufgebaut, auch beim Torwand-Schießen kann man sich betätigen.

Alles Kirchtag in Griffen

Um 10 Uhr startet am Sonntag der Griffner Kirchtag vor dem Gemeindeamt. Nach der Heiligen Messe gibt es einen Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Griffen.

Fest der Stadtpfarre Völkermarkt

Mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr wird am Sonntag das Fest der Stadtpfarre Völkermarkt/St. Magdalena eröffnet. Anschließend Bewirtung beim Pfarrhof.

St. Michael ist jetzt Kunstwerkstatt

Die Internationale Kunstwerkstatt „Ars Corvinus“ läuft am Freitag vor dem Gemeindezentrum St. Michael. Man kann elf Künstlern aus Österreich, Italien, Slowenien und Armenien bei ihrer Arbeit – von Malerei bis Bildhauerei – zusehen. Den Abschluss bildet ein Künstlerfest heute Abend ab 18 Uhr mit Kunsthandwerkausstellung und Musik. Vernissage um 19.30 Uhr.

Ein Tag im Zeichen der Sänger

Wabelsdorf steht am Sonntag ganz im Zeichen der Sänger. Der „Gemischte Chor Grafenstein“, die „Jaklinger Sänger“, der Kinderchor der Volksschule, der „Finanzchor Villach“, das „Quartett Vox ad libitum“ und die „Sängerrunde Wabelsdorf“ treten beim Sängerfest in der Kulturhalle auf. Um 9 Uhr Messe, um 11 Uhr beginnt das Fest.

