Die Frau musste aus dem Wagen geschnitten werden © FF Eberndorf

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Donnerstagvormittag eine Lenkerin (29) mit ihrem Fahrzeug von einer Gemeindestraße zwischen Mökriach und Eberndorf im Bezirk Völkermarkt ab. In Mökriach kam sie auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn mit ihrem PKW nach einer scharfen Linkskurve ins Schleudern. In weiterer Folge kam die Frau mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Straßenböschung und prallte schließlich seitlich gegen einen Baum, wo das Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand kam", heißt es von der Polizei.

Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den anwesenden Notarzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Eberndorf und Peratschitzen sowie die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort.