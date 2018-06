Wolf Memphis aus St. Peter/Wallersberg stellt am Klopeiner See die „Elvis Week Austria 2018“ mit Konzerten und Filmvorführungen auf die Beine. Eigenes Museum angedacht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolf Memphis, mit bürgerlichem Namen Wolfgang Hahn © KK/Privat

Vom 2. Bis 5. Juli findet im K3 in St. Kanzian die „Elvis Week Austria 2018“ statt. Organisator Wolf Memphis (54) aus St. Peter am Wallersberg will mit Livemusik, Konzertfilmen und einem Elvis-Shop die Erinnerung an Elvis Presley hochhalten.



„Mit der Veranstaltung will ich den großen Musiker und Künstler vor dem Vergessen bewahren“, sagt Memphis, der mit bürgerlichen Namen Wolfgang Hahn heißt. Die Besucher können beim Festival „die wunderbare Musik und die Persönlichkeit Elvis Presley“ kennenlernen. So zum Beispiel seinen persönlichen „Lebens-Krimi“, seinen Umgang mit Größen, wie Tom Jones, Muhammed Ali, Richard Nixon oder Sophia Loren, und auch seine Beweggründe, nie außerhalb Amerikas aufzutreten.