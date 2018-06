FC Bad Eisenkappel feiert drei Tage lang seinen 60. Geburtstag. Der WAC reist für ein Spiel gegen Beograd an. Großer Festakt am Sonntag.

Die Kicker vom WAC lassen den Ball am Freitag um 18 Uhr laufen © APA/GERT EGGENBERGER

Beim runden Jubiläum des FC Bad Eisenkappel wird natürlich auch die Kugel rollen. Drei Tage lang wird der Geburtstag des Vereins gefeiert. Los geht es am Freitag, 29. Juni, mit dem Start des Preiskegelns (17 Uhr). Um 18 Uhr wird dann der Bundesligist WAC den Rasen in Bad Eisenkappel betreten. Die Kicker aus dem Lavanttal bestreiten ein Spiel gegen den serbischen Club FK Voždovac Beograd. Nach dem Match stehen die WAC-Spieler für Autogramme zur Verfügung.



Am Samstag, 30. Juni, geht das Preiskegeln um 10 Uhr weiter, zugleich startet das Fußball-Kleinfeldturnier mit anschließender Siegerehrung. Nennungen dafür nimmt Peter Kaschnig unter der Telefonnummer 0 65 0/ 450 24 50 entgegen.



Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe, musikalisch umrahmt von „Klika“. Um 11 Uhr beginnt der offizielle Festakt anlässlich des 60-jährigen Bestehens. Danach folgen Spiele der U7/U8 (13 Uhr) sowie der U12/U13 (16.30 Uhr). Die große Schlussverlosung findet um 16 Uhr statt, das Finale beim Preiskegeln geht um 18 Uhr über die Bühne.