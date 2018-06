Facebook

Napetschnig vor der neuen Tafel © KK/Privat

Diex, der sonnigste Ort Österreichs, heißt seine Besucher mit einer neuen Begrüßungstafel willkommen. Das moderne Design des Logos wird mit Lärchenholz und Holzschindeln kombiniert. Bürgermeister Anton Napetschnig, der als ehemaliger Elektriker die Installation und Planung der Beleuchtung vornahm: "Es ist wichtig, die neue Beleuchtungstechnologie in Kombination mit der erneuerbaren Energie mittels PV-Module zu nutzen." Auch der zweite Standort in Völkermarkt beim Lagerhaus wurde mit einer Tafel bedacht. In das Projekt involviert waren Werbegrafiker Erich Rutter und Hubert Ladinig junior, der die Holzarbeiten durchführte.