Polizei musste Sonntag in Völkermarkt ausrücken, weil ein Nachbarschaftsstreit eskalierte.

© APA/Pfarrhofer

Ein Nachbarschaftsstreit ist Sonntagmittag in einer Wohnhausanlage in Völkermarkt eskaliert. Ein 33-jähriger Mann bedrohte seinen 32-jährigen Nachbarn mit einer Eisenstange. Die Polizei wurde alarmiert. In der Wohnung des 33-Jährigen fanden die Beamten eine Kleinkaliberwaffe, die der Mann legal besitzt, eine Machete sowie die Eisenstange. Alle Waffen wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wurden außerdem ein vorläufiges Waffen- und Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.