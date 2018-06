Facebook

Robert Staudacher mit Lebensretter "Quin" © Rettungshundebrigade

Zu einer großen Suchaktion wurden Sonntagvormittag zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich des Völkermarkter Stausees alarmiert. Die Tochter einer 51-jährigen Frau aus Eberndorf erstattete Anzeige, da ihre Mutter die gemeinsame Wohnung verließ und bis zum späten Vormittag nicht mehr zurückkehrte. Sie machte sich aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes ihrer Mutter Sorgen.

Nachdem ihr Auto lokalisiert werden konnte, wurde sofort mit der Wegsuche begonnen. Hundeführer Robert Staudacher von der Österreichischen Rettungshundebrigade konnte mit seinem Entlebucher Sennenhund "Quin" die Frau schließlich in einem Waldstück am Völkermarkter Stausee lokalisieren. "Die Frau ist in einem Gebüsch gesessen, ,Quin' hat mich direkt zu ihr geführt. Sie war ansprechbar und wurde erstversorgt", sagt Staudacher.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Schon zuvor suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach der Frau. Im Einsatz standen: die Hundestaffel des Sameriterbundes, die Österreichische Wasserrettung, die Feuerwehren Völkermarkt, Peratschitzen, Edling und Rückersdorf mit acht Booten und 55 Einsatzkräften, Polizeidiensthunde, das Polizeimotorboot, ein Polizeihubschrauber und mehrere Polizeistreifen.

Etwa zwei Stunden lang dauerte die Suche. "Rund zwei Kilometer haben wir abgesucht", berichtet der Hundeführer. Die Einsatzkräfte vor Ort, um die vermisste Person zu suchen Foto © Rettungshundebrigade Die Frau wurde von der Rettung zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.