Die Rettung musste den Mann ins Klinikum bringen © KLZ/Fuchs

Am Samstag gegen 4 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann aus Bleiburg in St. Kanzian am Klopeiner See von der Kellnerin aus einem Gastlokal verwiesen, da er nach dem Konsum mehrerer alkoholischer Getränke das Personal und andere Gäste beleidigte.