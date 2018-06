Facebook

Mit der Dokumentation „Bauer Unser“ starten die Klima-Kino-Tage am Dienstag © KK/ORF

Zum dritten Mal lädt die Klima- und Energiemodellregion Südkärnten zu den Klima-Kino-Tagen. Gezeigt werden zwei Filme, die die Rolle des Bauers in unserer Gesellschaft beleuchten. Diese sind bei freiem Eintritt jeweils um 19.30 Uhr am Dienstag, 26. Juni, und am Donnerstag, 28. Juni, im Step in Völkermarkt zu sehen. Im Anschluss kann bei Interesse diskutiert werden. Anstelle von Popcorn gibt es Bio-Spezialitäten aus der Region. In „Bauer Unser“ am Dienstag wird ungeschönt gezeigt, wie es auf Österreichs Bauernhöfen zugeht. Danach gibt Hannes Tomic vom Eberndorfer Biohof Einblicke in seine Arbeit. Am Donnerstag wird „Das System Milch“ gezeigt, die Doku beleuchtet die milliardenschwere Milchindustrie. Diskutiert kann mit Josef Pirouth (Biobauer aus Sittersdorf) und Rudolf Schludermann (Bio-Milchbauer aus Tainach) werden.