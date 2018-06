Menschen bauen Mauern, andere reißen sie ein. So wie die Schüler der Europaschule St. Michael ob Bleiburg mit ihrem neuen Musical.

Julian, Katharina, Lara, Anja, Levi und Tobias (von links) freuen sich schon auf das Musical. Bei der Premiere gibt es auch eine Fotoausstellung © KK/Privat

Mehr als 100 Kinder werden am Montag und Dienstag auf der Bühne stehen und ein Stück präsentieren, in dem es um Zusammenhalt sowie um eine Intrige geht, die diesen Zusammenhalt zerreißt. Und darum, wie man sich erfolgreich bei derart böswillige Machenschaften wieder vereint. Kindgerecht heißt das neue Musical der Europaschule St. Michael „Apfelkomp(l)ott“ und der Titel ist Programm: „Im Stück geht es um Konfliktbewältigung, um zwei Dörfer, die friedlich miteinander leben, von einem gemeinsamen Apfelbaum essen und deshalb sehr gesund sind. Darum haben die Ärzte in den Dörfern keine Arbeit und schmieden einen Komplott“, erklärt Danilo Katz, Direktor der Schule. „Sie geben vor, der Apfelbaum stehe jeweils im anderen Dorf. Die Bewohner streiten sich deshalb und es kommt sogar zu einem Mauerbau.“

