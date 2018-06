Mitterdrixen"Königin Anna" kommt aus Mitterdrixen

Facebook

Zippusch bei einer Tanzszene. © THOMAS ZINNER

Gerade probt Sarah Zippusch für ihre Rolle der Königin Anna für den Musicalsommer in Winzendorf. Anna wurde von den Habsburgern mit dem französischen König Ludwig XIII verheiratet. „Sie gibt sich ihrem Schicksal hin, aber sie ist eine kluge Frau“, erklärt Zippusch die Rolle, die eine Frau darstellt, die hin und her gerissen ist zwischen Liebe und Pflicht. Gespielt wird „Drei Musketiere“ in einem ehemaligen Steinbruch. Marika Lichter, Schauspielerin, Sängerin und Managerin , ist die Intendantin des Musicalsommers. Im Vorjahr war Zippusch bereits in Winzendorf beim Musical "Zorro" die Zweitbesetzung für eine der Hauptrollen.

