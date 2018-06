Rund 2000 Leute besuchten am Freitag und Samstag das Musikfestival am Klopeiner See. Planungen für nächstes Jahr laufen bereits.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Auf Initiative der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten wurde erstmals ein Musikfestival in St. Kanzian organisiert. Am Veranstaltungsgelände neben dem Tourismusinformationszentrum wurde eine große Bühne aufgebaut. Der Freitag stand im Zeichen des Schlagers, aufgetreten sind namhafte Künstler, von Jennifer Sturm (Helene-Fischer-Double) bis zu DJ Ötzi. Am Samstag folgte dann „Stars am See“ unter anderen mit "Tagtraeumer" und James Cottrial.

Das Festival soll zweitägig bleiben und immer im Juni den Start der Tourismussaison einläuten. Daniel Orasche, Regionsmanager

Das bestehende Konzept soll gleich bleiben: „Wir sind zufrieden und planen bereits am Musikfestival für das nächste Jahr. Das Festival soll zweitägig bleiben und immer im Juni den Start der Tourismussaison einläuten“, sagt Regionsmanager Daniel Orasche. An beiden Tagen besuchten rund 2000 Besucher das Musikfestival. Zwischenfälle gab es laut der Polizeiinspektion St. Kanzian keine. Es sei ein friedliches Fest gewesen.

Die "Tagtrauemer" rockten am Samstag den Klopeiner See Foto © KK/KÄRNTEN EVENT St. Kanzian: Ein echter Stern für DJ Ötzi Klicken Sie sich durch die Bildergalerie! KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig KLZ/Traussnig 1/12

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.