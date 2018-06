Der Chef der fünf Zadruga-Märkte, Bernhard Reiter, zur Sanierung des Unternehmens, die neue Regionalität in den Regalen und den Plastik-Wahnsinn bei Verpackungen.

Bernhard Reiter, Chef der Zadruga-Märkte, ist zwar ein Niederösterreicher, hat aber ein Herz für gute, regionale Produkte. Damit setzt sich Zadruga in eine Nische © ERICH VARH

Sie wurden vor einem Jahr aus Niederösterreich geholt, um die fünf Zadruga-Märkte in Südkärnten zu sanieren. Ist das in der kurzen Zeit gelungen?

BERNHARD REITER: Das erste Jahr war der finanziellen Restrukturierung gewidmet. Wobei nicht allein der Kostenfaktor eine Rolle spielte, sondern vor allem die richtige Positionierung des Unternehmens. Das hat sich bezahlt gemacht, wir sind in dem Jahr zweistellig gewachsen.