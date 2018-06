51-Jähriger musste sich am Dienstag wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll Hitlergruß gezeigt haben. Das nicht rechtskräftige Urteil: 15 Monate bedingte Haft.

11.000 Menschen haben heuer an dem Treffen teilgenommen © AP

Am Dienstag begann die juristische Aufarbeitung der diesjährigen Gedenkfeier in Bleiburg: Ein Teilnehmer der umstrittenen Veranstaltung muss sich am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Kroaten Verstoß gegen das Verbotsgesetz vor. Der 51-Jährige soll am 12. Mai, beim Treffen auf dem Loibacher Feld, den Hitlergruß gezeigt haben. Vier Polizisten haben den Mann dabei beobachtet und umgehend festgenommen.