Kleine Zeitung +

Umstrittenes Treffen Nach Hitlergruß: Erster Kroate steht vor Gericht

26-Jähriger muss sich am Dienstag wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll bei Treffen in Bleiburg den Hitlergruß gezeigt haben. Fünf weitere Prozesse folgen.