St. Kanzian Erstes Musikfestival am Klopeiner See ohne Zwischenfälle

"Fantasy" standen am Freitag auf der Bühne © KK/Kärnten Event

Auf Initiative der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten mit Daniel Orasche wurde erstmals ein zweitägiges Musikfestival in St. Kanzian organisiert. Am Veranstaltungsgelände, neben dem Tourismusinformationszentrum und der Walderlebniswelt, wurde eine große Bühne aufgebaut. Der Freitag stand im Zeichen des Schlagers, aufgetreten sind namhafte Künstler, von Jennifer Sturm (Helene-Fischer-Double) bis zu DJ Ötzi. Am Samstag folgte dann das "Stars am See" mit Tagtraeumer, Mc Yankoo, James Cottrial und mehr.

