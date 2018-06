Facebook

Die Helfer waren auf der Petzen im Großeinsatz © FF Feistritz ob Bleiburg

Am vergangenen Freitag heulten am späten Nachmittag in der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg die Sirenen- wobei die Einsatzkräfte "nur" zu einer Großübung ausrückten. Die hatte es aber in sich. Unter dem Titel “PECA18” durchgeführt, nahmen mehrere Organisationen an der Übung teil. Geübt wurde ein Einsatz für einen Fahrzeugbrand mit darauf folgendem Waldbrand unweit der Bergstation der Gondelbahn.

Im Zuge der Geschehnisse mussten die Übungsteilnehmer auch die Rettung von Personen aus der Kabinenbahn "abarbeiten". Dabei kam die Alpinpolizei, die Bergrettung Bad Eisenkappel und Ferlach sowie der Bergwacht Bleiburg zum Zug. Der Betriebsleiter der Bergbahnen, Andreas Ratsching, koordinierte diesen Einsatz. Zudem wurde als Unterstützung die Drohne der Feuerwehr Völkermarkt angefordert. Mit ihrer Hilfe war es möglich, die Kabinen auf weitere Personen untersuchen zu können. Die Statisten für die Rettung übernahmen Kameraden des Österreichischen Bundesheeres aus der Goiginger Kaserene in Bleiburg. Genauso stand das Österreichische Rote Kreuz für die Versorgung der Geretteten in Bereitschaft.

Feistritz ob Bleiburg: "Feuer" auf der Petzen

Auf der Petzen mussten sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr mit einem Fahrzeug- und Waldbrand auseinandersetzen. Als ersten Schritt sicherten und löschten sie das brennende Fahrzeug mithilfe der Tanklöschfahrzeuge und unter schwerem Atemschutz Zeitgleich ordnete Einsatzleiter Sebastian Smriecnik an, den entstandenen Waldbrand umfassend zu bekämpfen. Im teilweise unwegsamen Gelände konnte den “Flammen” mit der Unterstützung der angeforderten MRAS Einsatzgruppen der Feuerwehren Feistritz ob Bleiburg, Bad Eisenkappel und Prevalje (SLO) der Garaus gemacht werden. Die Wasserversorgung wurde mit mehreren Tragkraftspritzen vom Beschneiungsteich der Bergbahnen aus sichergestellt. Für die pyrotechnischen Effekte konnten die Feuerwehren den Feuerwehrksspezialisten Jürgen Keuschnig gewinnen.