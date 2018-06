Gerry Friedle alias DJ Ötzi im Gespräch über seine Anfänge am Klopeiner See, warum ihn der Jakobsweg verändert hat und was ihm am wichtigsten im Leben ist.

Wir haben Gerry Friedle alias DJ Ötzi am Klopeiner See getroffen, wo alles anfing © KLZ/Daniela Vallant

Als Sie vor mehr als 20 Jahren Ihren ersten Job als DJ am Klopeiner See erhielten, hätten Sie sich vorstellen können, dass Ihr Stern einmal die Promenade zieren würde?

GERRY FRIEDLE: Ich bin schon ein großer Visionär, aber das wär sich bei mir auch nicht ausgegangen. Hier am Klopeiner See hat alles angefangen. Am Anfang war es nicht immer leicht, aber ich habe nur positive Erinnerungen an die Zeit.

Sie waren sichtlich gerührt bei der Sternverleihung ...

Es war sehr berührend, weil die Leute nach so langer Zeit, so viel Aufwand betrieben und sich so viel Zeit genommen haben für mich.

Wie sind Sie eigentlich an den Job gekommen?

Durch Zufall und einen Freund. Ich habe im Winter in Sölden als Koch gearbeitet und wollte im Sommer nach Kärnten, weil es hier einfach wunderschön ist. Jeden Dienstag habe ich in Sölden den Karaoke-Abend moderiert, auch ein bisschen mitgesungen und die Leute entertaint. Hier hat mir Fernando Colazzo vom Club „Rondo Veneziano“ gesagt: „Sing mir was vor.“ Das habe ich gemacht, worauf er sagte: „Du hast den Job.“



Er hat Ihnen eine Chance gegeben ...

Ich habe eigentlich gar keine Chance gehabt und trotzdem habe ich sie genutzt. Wie kann man ohne eigene Platte, ohne irgendwann einmal aufgelegt zu haben, ohne was nachweisen zu können so einen geilen Job kriegen? Gerry Friedle alias DJ Ötzi im Gespräch mit Kleine Zeitungs-Redakteurin Daniela Grössing Foto © KLZ/Daniela Vallant

Denken Sie noch gerne an die Zeit zurück?

Drei Saisonen war ich hier und es war richtig was los. Bis zu 2000 Leute waren im Club. Es war Freiheit pur. Es ist so ein schöner Ort, das muss man nach außen unbedingt zeigen. Die Region hätte es verdient, dass man die Augen aufmacht und gemeinsam etwas bewegt.







"DJ Ötzi" bekommt einen Stern am Klopeiner See

Zur Person Gerhard Friedle alias DJ Ötzi wurde am 7. Jänner 1971 in St. Johann in Tirol geboren. Mit über 16 Millionen verkauften CDs gilt er als einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum. Sein erster Hit „Anton aus Tirol“ wurde 1999 veröffentlicht. Mit „Hey Baby“ war er in Großbritannien und in Australen auf Platz 1. „Ein Stern“ brach alle Rekorde. Der Song war 107 Wochen in den Charts. 2001 heiratete er Sonja Kien. Die gemeinsame Tochter kam 2002 auf die Welt.

Ich weiß, nicht, ob man sich immer ändern muss, aber man muss sich immer weiterentwickeln. Ich habe am Schlager Open Air eine Ballade gespielt und die Leute waren richtig überrascht. Es ist schwierig, da man den DJ Ötzi als „laut“ kennt, aber ich bin 47 Jahre und erwachsener geworden. Im Privaten bin ich ein ruhiger Mensch.Ich habe so viele Ideen. Wir werden die Gipfeltour im Alpenraum ausweiten, im Oktober gehe ich auf Tour nach Deutschland und im Sommer möchte ich gerne eine Lake-Tour machen. Dann steht das nächste Album an und die Vorbereitungen für 20 Jahre DJ Ötzi laufen. Wir haben wahnsinnig viel Arbeit, aber es ist gut.Es gibt keinen Fehler, wenn du ihn nicht zwei Mal machst. Ich finde, dass man aus seiner Vergangenheit lernt, wenn man einen Fehler gemacht hätte, was ich aber nicht habe.Der Name war ungewollt marketingtechnisch perfekt. Es war eine EntscheiduNull. Die Lieder, die ich spiele, spiele ich wahnsinnig gerne. Weil die Leute dadurch eine Freude haben und weil es Ihnen gut geht dabei. Wenn ich mich über den Fan stellen würde, wäre das komplett falsch. Ich will nicht sagen, dass ich ein Dienstleister bin, aber eigentlich bin ich ein Dienstleister dem Fan gegenüber. Ich habe einen so super Job, wenn ich nicht erkenne, für was ich das mache, habe ich es nicht verdient, Erfolg zu haben.Ich habe gelernt, das tatsächliche Glück zu spüren. Und zwar durch das Reduzieren auf das Wesentliche. Diese Erfahrung muss man gemacht haben.Das Wichtigste ist, dass man die Hoffnung nicht aufgibt. Wenn man die Hoffnung verliert, hat man alles verloren. Und natürlich, meine Frau und meine Tochter.Ehrlich, echt und aus Tirol.