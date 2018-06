Facebook

"Gestohlenes Auto": 27-Jähriger erfand Diebstahl © APA/Gindl

Die Polizei sandte eine Meldung mit diesem Inhalt aus: Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen auf einem Parkplatz in Seelach in der Gemeinde St. Kanzian versperrt geparkten Audi A6 eines 27-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt. Der Wagen ist schwarz und hat ein Völkermarkter Kennzeichen. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See sind erbeten.

Geständnis

Am Montag wurde das Auto gegen 8.15 Uhr in der Ortschaft St. Marxen aufgefunden und mit einer Radklammer gesichert. Nach umfangreichen Erhebungen der Polizeiinspektion St. Kanzian erhärtete sich der Verdacht, dass der Diebstahl des Autos fingiert sein könnte. Im Zuge einer neuerlichen Einvernahme des Anzeigers legte dieser ein Geständnis ab, dass er den Diebstahl erfunden hat. Damit wollte er die Beschädigung eines Schrankens an einem Parkplatz in Seelach in der Nacht auf Samstag um 3.15 Uhr vertuschen.

Der Mann wird wegen eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt sowie wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Sachbeschädigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.