DJ Ötzi erhielt am Freitag einen Stern auf der Seepromenade am Klopeiner See.

DJ Ötzi ist über seinen Stern am „Walk of Fame“ vom Klopeiner See „total glücklich und dankbar“ © KLZ/Traussnig

Nach „Dschungelprinzessin“ Larissa Marolt und Pianist Ingolf Wunder hat nun auch Gerry Friedle als DJ Ötzi seinen ganz persönlichen Stern, der seinen Namen trägt. Im Rahmen des Schlager Open Airs am Klopeiner See wurde der Stern von Thomas Krainz, Bürgermeister von St. Kanzian, sowie Vertretern der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten, Geschäftsführer Daniel Orasche und Leiterin Brigitte Matschnig feierlich überreicht.

Die Sternverleihung weckte in DJ Ötzi Erinnerungen an seine Jugendtage am Klopeiner See: „Ich habe hier meine schönsten Zeiten verbracht.“ Es waren seine ersten Schritte in seiner mittlerweile fast zwanzigjährigen Musikkarriere.

Fotos von der Verleihung:

Besonders war auch das Wiedersehen mit Unternehmer Fernando Colazzo, der damals einem völlig unbekannten DJ Ötzi einen ersten Auftritt ermöglichte: „Ich war Koch. Ich habe damals einen Job gebraucht, weil ich kein Geld hatte. Herr Colazzo gab mir eine Möglichkeit“, erzählte der Sänger. Auch Andreas Kristan, Vorsitzender des Tourismusverbandes St. Kanzian, erinnerte sich in seiner Rede: „Ich glaube, es war auch eine deiner härtesten Zeiten. Du hast mächtig Gas gegeben. Es war eine Gaudi damals.“

Kuriose Momente kamen ebenfalls zum Vorschein: „Am Weg hierher ist mir wieder eingefallen, wie der Polizist mir am letzten Arbeitstag den Führerschein abgenommen hat“, so Ötzi. Zur Feier des Tages wurde mit den Kindern von „Sing 4 Fun“ unter der Leitung von Gernot Waldner „Hey Baby“ gesungen. Über den Stern am „Walk of Fame“ vom Klopeiner See ist DJ Ötzi „total glücklich und echt dankbar“. Scherzhaft fügte er noch hinzu: „Bitte tretet nicht drauf!“