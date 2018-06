In der Volksschule Globasnitz/Globasnica findet seit drei Jahren Gesundheitsförderung Eingang in den Schulalltag. Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner hat das Zertifikat überreicht.

Freude über die Auszeichnung: Drei Jahre lang ist die Volksschule Globasnitz eine „gesunde Schule“ © BÜRO LHSTVIN PRETTNER

Am Mittwoch wurde die Volksschule Globasnitz von Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts „G’scheid – fit – g’sund – Mens sana in corpore sano“ belohnt. Prettner überreichte Direktorin Veronika Terbuch die Glastafel „Gesunde Schule“ und ein Zertifikat als Auszeichnung und Dankeschön für die erfolgreiche Gestaltung einer gesundheitsfördernden Lebenswelt. „Die Volksschule hat mit dem Projekt gesundheitsfördernde Strukturen an ihrer Schule geschaffen, die gesunde Lern- und Arbeitsbedingungen ermöglichen. Ein spezielles Dankeschön auch an alle Kinder, die tagtäglich mit großer Freude und Spaß das Projekt mit Leben erfüllen“, lobte sie die Kinder.

Das „Projekt G’scheid – fit – g’sund“ wurde drei Jahre lang in den Schulalltag implementiert. Zu den Maßnahmen zählen Bewegungseinheiten mit Hopsi Hopper vom Askö, Erste-Hilfe-Kurse sowie Schwimmkurse, Bewegungseinheiten im Walderlebnispark und Wanderungen im Geopark. Um Sprachen spielerisch zu erlernen, wurde mit dem Unternehmen „Vilina“ zusammengearbeitet.