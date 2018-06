Im Jahr 1978 wurde die Trachtengruppe Waisenberg-Trixnertal gegründet. Am Sonntag feiern sie ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum. Gemeinsam mit Pater Siegfried Müller, der sein 40-jähriges Priesterjubiläum begeht.

Der monatliche Stammtisch ist ein Fixtermin für die Mitglieder © Privat

Eine Zahl, die heuer Glück bringt: 40 Mitglieder zählt die Trachtengruppe Waisenberg-Trixnertal im Moment, heuer feiert sie ihr 40-Jahr-Jubiläum. Übrigens gemeinsam mit Pater Siegfried Müller, welcher wiederum sein 40-jähriges Priesterjubiläum zelebriert. 38 der 40 Mitglieder sind übrigens Frauen. „Aber zwei Männer sind aktiv dabei, willkommen ist jeder“, sagt Gabriele Lamprecht, Obfrau der Gruppe. Sie ist seit 2011 dabei: „Die Trachtengruppe hat damals eine Verjüngung gebraucht, da wurde ich gefragt.“ Seit 2014 ist sie Obfrau.

Laut Lamprecht zeichnet sich die Trachtengruppe besonders durch ihren Zusammenhalt aus. „Aber es wird auch immer gesungen. Früher war die Gruppe auch ein Chor und obwohl der Chor nicht mehr aktiv ist, werden bei jeder Gelegenheit Kärntnerlieder angestimmt. Und selbst wenn die älteren Leute sonst auch schon etwas vergessen, die Texte der Lieder können sie immer noch auswendig.“

Am kommenden Sonntag, dem 17. Juni, wird das Jubiläum der Gruppe sowie jenes von Pater Siegfried Müller gefeiert. „Um 8.30 Uhr findet ein Festzug vom Gattersdorfer Kreuz in die Kirche St. Franzisci statt, wo um 9 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert wird“, so die Obfrau. Nach der Messe wird zu einer Agape geladen.

