Kinder-Sicherheitsolympiade Diese Schule fährt "sicher" zum Bundesfinale

Die Schüler aus St. Margarethen vertreten Kärnten beim Bundesfinale der Kinder-Sicherheitsolympiade. Bis zum Bewerb am Dienstag wird an der Schule fleißig trainiert.

Sie wollen gewinnen: die Schüler der VS St. Margarethen © Daniela Grössing

Ihr Glück kaum fassen konnten die zwölf Schüler der vierten Klasse der VS St. Margarethen ob Töllerberg. Sie gewannen das Landesfinale der Kinder-Sicherheitsolympiade. Daher vertreten sie Kärnten am Dienstag beim Bundesfinale in Knittelfeld. Am Montag werden sie um 8.30 Uhr mit Blaulicht-Eskorte verabschiedet. Bis zum Bewerb am Dienstag stehen Spaß und Ausflüge am Programm. Bis zuletzt wurde für die Olympiade geübt. Zu bewältigen sind ein Rad-Parcours, Kletterberg, Wissensaufgabe und mehr. „Wichtig sind Zeit, Geschicklichkeit, Sportlichkeit und Wissen“, weiß Lehrerin Annemarie Joham, die mit Helena Wuttej die Schüler trainiert.

Durch Unterstützung des Bürgermeisters wird die gesamte Schule am Dienstag ihre Klassenkameraden anfeuern. „Ich freue mich schon“, sagt Lukas Machhammer (11) aus St. Margarethen. „Ich freue mich auch, bin aber nervös“, sagt Leonie DiBernardo (10) aus St. Georgen. St. Margarethen: Training fürs Bundesfinale

