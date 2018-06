Facebook

Die Tourismusbetriebe im Bezirk suchen noch Personal für die Sommersaison © Weichselbraun

Im ersten Quartal waren noch 2003 Personen im Bezirk Völkermarkt beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Anfang Juni waren 1350 Arbeitssuchende registriert. „Die Sommersaison läuft jetzt richtig an. Es melden sich laufend Leute ab. Wir denken, dass wir mit Mitte Juli den Tiefststand erreichen werden. Da ist noch viel Bewegung drinnen“, sagt Helena Wutscher-Grünwald vom AMS. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres bedeutet dies einen Rückgang von 7,6 Prozent. Im Vergleich zu den anderen Bezirken hinkt Völkermarkt aber nach wie vor hinten nach. Positiv ist, dass es in Völkermarkt in fast allen Altersgruppen einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit gegeben hat. „Sogar bei den Langzeitarbeitslosen und bei dem Personenkreis bis 54 Jahre hat sich der Trend verbessert“, sagt sie. Bei Personen ab 55 Jahren sei allerdings ein Anstieg zu verzeichnen.

Es ist schwierig Personal zu bekommen, dass auch eine Fachausbildung hat. Auch wir suchen noch. Michael Mateidl, Hotelier

Auf einen Blick 50 Kellner und 30 Köche werden derzeit im Bezirk Völkermarkt über das Arbeitsmarktservice gesucht. Auch 17 Lehrstellen für diese beiden Berufe sind

unbesetzt.

Daniela Grössing Redakteurin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Daniela Grössing

Von den 1350 Arbeitslosen sind 657 Frauen und 693 Männer. 133 Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren sind ebenfalls arbeitssuchend. Die Hälfte der Arbeitslos gemeldeten Personen suchen länger als ein halbes Jahr. Im Gegensatz dazu gibt es 139 offene Lehrstellen und 587 offene Stellen. Gesucht wird, teilweise händeringend, in den Tourismusbetrieben. Köche und Kellner sind dringend für die bevorstehende Sommersaison gefragt. „Es ist schwierig, Personal zu bekommen, dass auch eine Fachausbildung hat. Wir sind halbwegs aufgestellt, suchen aber noch im Service und in der Küche. Aber auch für die Rezeption ist es nicht leicht, jemanden zu finden“, sagtvom Hotel Sonne am Klopeiner See.Mehr als 30 Stellen für Köche und mehr als 50 offene Stellen für Servierpersonal sind beim Arbeitsmarktservice in Völkermarkt registriert. Ausgeschrieben sind auch 17 Lehrstellen für die Berufe Koch und Kellner. Ebenso unbesetzt sind allerdings auch 29 offene Lehrstellen im Einzelhandel, vor allem in den Lebensmittelgeschäften.