Produzent Wilfried Krische ist seit Mittwoch mit den Vorbereitungen vor Ort beschäftigt © Rosina Katz-Logar

Bis kurz vor dem Konzert wird auf dem Gelände rund um die Tourismuszentrale und die Walderlebniswelt in St. Kanzian mit Hochdruck an den Vorbereitungen für das Klopeiner See Schlager Open Air gearbeitet. Denn bereits um 16.30 Uhr ist Einlass auf das Festivalgelände und um 17.30 Uhr wird das Helene-Fischer Double Jennifer Sturm auf der Bühne stehen und schließlich um 21 Uhr DJ Ötzi. „Mit den Vorbereitungen liegen wir im Zeitplan“, sagt Wilfried Krische. Schon am Mittwoch wurde die Tribüne mit 500 Sitzplätzen aufgebaut und mit den Vorbereitungen für die Künstlerbühne begonnen.